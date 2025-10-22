Jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras será tira-teima para Cássio

Liberado do protocolo de concussão que o deixou de fora da vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0, sábado (18), no Mineirão, Cássio volta ao gol do Cruzeiro na partida de domingo (26), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Será um tira-teima no equilibrado confronto particular do goleiro com o Verdão, após 38 duelos.

Nessas 38 partidas em que enfrentou o Palmeiras, Cássio saiu de campo 13 vezes vitorioso e 13 vezes derrotado – houve 12 empates, segundo o site "OGol". O primeiro jogo do ex-goleiro do Corinthians contra o Verdão foi em 16 de setembro de 2012, pelo Campeonato Brasileiro, com vitória corinthiana por 2 a 0, no Pacaembu, com mando palmeirense.

O último confronto com a camisa do Corinthians foi marcante. Pelo Campeonato Paulista do ano passado, em 18 de fevereiro, em Barueri, o Timão empatou por 2 a 2, com gols nos minutos finais – o segundo após Cássio ter sido expulso por uma falta no atacante Rony – o zagueiro Gustavo Henrique teve de ir para o gol.

Pelo Corinthians, Cássio venceu 12 clássicos contra o Palmeiras e perdeu 11 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Pelo Cruzeiro, Cássio enfrentou o Palmeiras três vezes. A primeira pelo turno do Brasileirão do ano passado: vitória palmeirense por 2 a 0, no Allianz Parque, em 20 de julho – a Raposa teve um gol que seria de empate, marcado por Lucas Silva, anulado por recomendação do VAR, em decisão muito contestada pelos cruzeirenses.

Na penúltima rodada do Brasileirão, o Palmeiras voltou a derrotar o Cruzeiro de Cássio, por 2 a 1, no Mineirão, resultado que manteve as esperanças de título da equipe paulista.

No turno deste Brasileirão, Cássio deu o troco: o Cruzeiro venceu o Palmeiras, então líder, por 2 a 1, no Mineirão, em 1º de junho. O atacante Kaio Jorge marcou duas vezes logo no início da partida.

Cássio volta aos treinos do Cruzeiro com os companheiros na Toca da Raposa

Depois de levar uma pancada na cabeça do lateral William, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, dia 15, Cássio foi substituído e teve de cumprir o protocolo de concussão, que determina o afastamento das atividades físicas por cinco dias. Por isso, ficou de fora da partida contra o Fortaleza e voltou a treinar normalmente somente na terça-feira (21), na reapresentação dos jogadores na Toca da Raposa.