O Palmeiras tem mais um desafio complicado no Allianz Parque na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-MG, no domingo (20), às 17h30. Além do jogo duro contra os mineiros, o técnico Abel Ferreira ainda conta com uma baixa importante: Flaco López, que está suspenso em razão do acúmulo de cartões.

Apesar do desfalque do centroavante para o jogo em casa, a boa notícia fica por conta de Vitor Roque, que deverá ser mantido no time titular e, apesar de ter deixado a partida contra o Mirassol com dores ao ser substituído, inclusive colocando bolsa de gelo, não tem nenhuma lesão e está liberado para entrar em campo.

Com a ausência de Flaco, Thalys, jogador promovido da base pode ser opção no banco de reservas, enquanto Luighi, também Cria da Academia, também briga por uma chance entre os 11 que estarão em campo.

Antes da contratação de Vitor Roque, Abel Ferreira chegou a afirmar que Thalys era o melhor centroavante do Palmeiras naquele momento, em janeiro deste ano.

- O Thalys nesse momento é nosso melhor centroavante. O López está com dificuldades notórias (...) O Thalys, como eu já disse, vai nos ajudar. Ele está muito bem, temos que, em função do que nos mostram nos treinos e jogos, escolher - disse o português no início da temporada.

Desfalques do Palmeiras nesta rodada

O centroavante argentino, no entanto, não será o único desfalque do Palmeiras, que ainda deve seguir sem poder contar com os reforços do zagueiro Murilo, com lesão na coxa esquerda, e o lateral-direito Giay, com entorse no joelho. A dupla segue cronograma com o departamento médico do Verdão, mas o clube não divulga prazo de retorno. O atacante Bruno Rodrigues segue em fase de transição física.