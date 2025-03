Palmeiras vence o Cerro Porteño e encaminha vaga na Libertadores Sub-20

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 nesta quinta-feira (6), no Estádio Gunther Vogel, na província de San Lorenzo, no Paraguai. Riquelme Filipi, duas vezes, e Érick Belé fizeram os gols do Verdão na segunda vitória da equipe pela Libertadores Sub-20. A partida ficou marcada por gestos racistas da torcida paraguaia em direção aos meninos do clube paulista.

O Verdão se isolou na liderança do Grupo C da competição, com seis pontos, e ficou muito próximo da vaga na semifinal. Apenas uma equipe avança por chave, e a única chance do Palmeiras não se classificar seria uma derrota na última rodada, combinada a uma vitória do Cerro Porteño, que tem saldo de gols -2, contra 9 do clube alviverde. Ou seja, um cenário bastante improvável.

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou a partida desde o primeiro minuto. Superior tecnicamente, o Verdão abriu o placar aos cinco minutos. Aos cinco minutos, Riquelme Filipi tabelou com Erick Belé e bateu cruzado para marcar pela primeira vez no jogo. A equipe continuou com mais posse de bola e perto de ampliar a vantagem.

O clube alviverde administrou bem o duelo e teve mais posse de bola. Aos 26 minutos, o Palmeiras ficou perto de ampliar o duelo. Arthur fez boa jogada e passou para Luighi que finalizou de primeira para defesa de Vera, goleiro do Cerro Porteño. Aos 13 minutos, Figueiredo chutou e Erick Belé aproveitou o rebote para marcar o segundo.

Na segunda etapa, o Verdão dominou a partida e pouco sofreu com o ataque do Cerro Porteño. O Palmeiras passou a apostar nos contra-ataques e conseguiu fechar o placar com um golaço. Aos 32 minutos, Riquelme Filipi entrou na área, deu um chute no vácuo a "lá Valdívia" e fintou o goleiro para fechar o placar.

Criminoso

Após o gol, quando o palmeirense Figueiredo foi substituído, um torcedor do Cerro Porteño, com uma criança no colo, foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos jogadores brasileiros. O jovem Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas

O Verdão venceu o Cerro Porteño pela segunda rodada da Libertadores Sub-20 (Fotos: Fabio Menotti/Palmeiras)

O que vem por aí?

O Verdão volta a entrar em campo no próximo domingo (9), contra o Independiente Del Valle, às 19h (de Brasília), no estádio Gunther Vogel, na província de San Lorenzo, no Paraguai, sede da competição continental de juniores, e precisa apenas empatar para garantir vaga na semifinal.