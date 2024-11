Palmeiras monta telão atrás de palco para duelo contra o Botafogo

O Palmeiras montou um telão em frente ao setor Gol Norte do Allianz Parque para o duelo contra o Botafogo, nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. A decisão é uma solução da diretoria alviverde para minimizar os impactos da montagem de um palco no local, que será usado para o show de Roberto Carlos, também no estádio.

A proposta é reproduzir o jogo através do telão, sem narração e com áudio ambiente, já que os torcedores não terão visão para o campo. Ingressos serão distribuídos gratuitamente para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Cada membro poderá retirar apenas uma entrada.

Roberto Carlos irá se apresentar no estádio na quarta-feira (27). Por isso, houve uma redução em cerca de 30% na carga de ingressos disponíveis para o confronto contra o Botafogo. Além da modificação no setor Gol Norte, o setor Superior Norte ficará fechado para este jogo. Os visitantes não serão afetados.

Até a última atualização, feita na noite da segunda-feira (25), 26.100 ingressos foram vendidos para o confronto pelo Campeonato Brasileiro. As bilheterias do Allianz Parque ficam abertas até o final do primeiro tempo.

Telão para os torcedores no Allianz Parque (Foto: Gabriel Santos/LANCE!)

Telão da sorte

É a terceira vez que o Palmeiras promove a instalação de um telão para os torcedores no Allianz Parque. Em 2022, o clube recorreu à tecnologia na final do Campeonato Paulista, em que venceu o São Paulo por 4 a 0 e conquistou o troféu, e também na vitória por 4 a 0 contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, que encaminho título do Verdão.

O confronto contra o Botafogo possui um caráter decisivo na competição nacional. Restando três rodadas para o final do torneio, as equipes estão empatadas com 70 pontos na tabela, mas o Palmeiras leva vantagem no número de vitórias, 21 contra 20 dos cariocas.

