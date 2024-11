Estêvão, atacante do Palmeiras e grande destaque da equipe no Brasileirão 2024, foi mais uma vez assunto nos programas esportivos do Brasil. Negociado com o Chelsea, o atleta de 17 anos foi alvo de críticas do jornalista Fábio Sormani. Recentemente comprado em qualidade com Neymar, Estevão foi visto como limitado pelo jornalista, que enxerga apenas uma jogada no repertório do atacante.

Estêvão é o artilheiro do Palmeiras e do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- Estêvão é um bom jogador, mas se o nosso campeonato tem o Estêvão como o melhor jogador, alguma coisa está errada com o campeonato. Ele é bom jogador, mas nada além disso - disse o jornalista, antes de completar:

- Ele tem uma jogada só. É esse pé em cima, corta para o meio. Só tem isso. Ele não tem o drible em velocidade. Eu estava vendo os vídeos do Neymar e não tem a menor comparação dele com o Neymar. As pessoas comparam e não tem a menor comparação. Não cabe.

Estêvão com moral no exterior

Além de Neymar, Vini Jr. foi tema de comparações com Estêvão. O jornal "Marca" realizou um levantamento entre os três astros com relação às estatísticas nos primeiros 28 jogos no Campeonato Brasileiro. E Estêvão possui os melhores números entre o trio.

Vini Jr.: 5 gols e 3 assistências

Neymar: 4 gols e 6 assistências

Estêvão: 12 gols e 8 assistências

Vendido ao Chelsea, Estêvão ficará no Palmeiras até julho de 2025. Até o momento, no Campeonato Brasileiro, nenhum atleta participou de mais gols que o jogador do Palmeiras: ele lidera a artilharia (12 gols) e o ranking de garçons (8 assistências, empatado com Rodrigo Garro, do Corinthians).