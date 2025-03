Adversário do Palmeiras no Mundial volta a campo após perder por W.O

O Al-Ahly, adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes em junho, volta a campo nesta quinta-feira (20), às 16h30, contra o ENPPI Sports Club, pela primeira rodada da Copa da Liga do Egito. Este será o primeiro jogo da equipe após perder por W.O. para o Zamalek, seu maior rival, pelo Campeonato Egípcio.

continua após a publicidade

O clube decidiu não entrar em campo por discordar da equipe de arbitragem escalada para a partida. Inicialmente, o Al-Ahly solicitou um trio estrangeiro, mas o pedido foi negado. Em seguida, pediu o adiamento do jogo, também rejeitado pela Federação Egípcia de Futebol. Diante disso, a equipe não compareceu e foi declarada derrotada por W.O.

➡️ Palmeiras monta esquema para contar com convocados na final do Paulista

- A diretoria discutiu a crise envolvendo o jogo de hoje (terça-feira) e a escalação de um trio de arbitragem egípcio, apesar do pedido à Federação por estrangeiros. Esse pedido veio após erros injustificáveis que cruzaram todos os limites e afetaram resultados dos jogos. Às vezes, esses erros determinaram, inclusive, a disputa do título - disse o Al-Ahly em nota.

continua após a publicidade

- Infelizmente, nós não recebemos nenhuma resposta para nossos pedidos. Mesmo se um árbitro competente é escalado às vezes, nós encontramos aqueles que tentam "excluí-lo". O sistema de arbitragem continua sendo o grande ponto de interrogação do futebol egípcio - completou.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com o W.O, o Al-Ahly estacionou na segunda posição com 39 pontos conquistados. O líder do torneio é o Pyramids, com 43.

Grupo do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras será o primeiro time brasileiro a entrar em campo no torneio da Fifa. O Alviverde estreia no dia 15 de junho (domingo), às 19h (de Brasília), contra o Porto. A partida será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, próximo a Nova Iorque.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na sequência, em 19 de junho (quinta-feira), o Alviverde irá enfrentar o Al-Ahly às 13h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, o Verdão encerra a fase de grupos encarando o Inter Miami no Hard Rock Stadium, casa da equipe liderada por Lionel Messi e Luis Suárez, no dia 23 de junho (segunda-feira), às 22h.