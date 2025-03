Palmeiras se destaca em lista de 50 melhores jovens do mundo

Clube formador de grandes estrelas do futebol mundial nos últimos anos, o Palmeiras recebeu destaque na lista "NXGN", do o "GOAL". O site classifica os melhores jovens talentos do mundo no futebol masculino e feminino. Dos 50 atletas citados entre os homens, quatro defendem ou defenderam as cores do Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os citados, um deles ainda atua pelo Palmeiras: Estêvão, que figurou o segundo lugar geral, atrás apenas de Lamine Yamal, do Barcelona. Os outros três foram: Endrick em quinto, Vitor Reis em 16º e Luis Guilherme em 46º.

continua após a publicidade

Apenas o Barcelona e Tottenham foram os times com quatro jogadores na lista. Times como PSG, Porto, River Plate, Chelsea, Milan, Manchester City e Arsenal tiveram dois atletas.

Endrick, Luis Guilherme e Estevão juntos no Palmeiras (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Confira a lista completa dos 50 melhores jovens do mundo 🌎

Lamine Yamal (17, Barcelona) Estêvão (17, Palmeiras) Pau Cubarsí (17, Barcelona) Warren Zaïre-Emery (19, PSG) Endrick (18, Real Madrid) Ethan Nwaneri (17, Arsenal) Claudio Echeverri (19, Manchester City) Myles Lewis-Skelly (18, Arsenal) Jorrel Hato (19, Ajax) Francesco Camarda (17, Milan) Geovany Quenda (17, Sporting) Ayyoub Bouaddi (17, Lille) Archie Gray (19, Tottenham) Sverre Nypan (18, Rosenborg) Rodrigo Mora (17, Porto) Vitor Reis (19, Manchester City) Lucas Bergvall (19, Tottenham) Julien Durenville (18, Borussia Dortmund) Franco Mastantuono (17, River Plate) Kendry Páez (17, Independiente del Valle) George Ilenikhena (19, Monaco) Mikey Moore (17, Tottenham) Tyler Dibling (19, Southampton) Stefanos Tzimas (19, Brighton) Lewis Miley (18, Newcastle) Luka Vuskovic (18, Hajduk Split) Assan Ouédraogo (18, RB Leipzig) Marc Bernal (17, Barcelona) Chris Rigg (17, Sunderland) Cavan Sullivan (15, Philadelphia Union) Marc Guiu (19, Chelsea) Eli Junior Kroupi (18, Bournemouth) Konstantinos Karetsas (17, Genk) Mattia Liberali (17, Milan) Bence Dárdai (19, Wolfsburg) Charalampos Kostoulas (17, Olympiacos) Adam Aznou (18, Bayern, emprestado) Josh Acheampong (18, Chelsea) Agustín Ruberto (19, River Plate) Vasilije Adzic (18, Juventus) Martim Fernandes (19, Porto) Rio Ngumoha (16, Liverpool) Yang Min-hyeok (18, Tottenham) Senny Mayulu (18, Paris Saint-Germain) Andrija Maksimovic (17, Estrela Vermelha) Luís Guilherme (19, West Ham) Amara Diouf (16, Génération Foot) Diego Kochen (18, Barcelona) Gilberto Mora (16, Tijuana) Chido Obi (17, Manchester United)

O fato do Palmeiras possuir diversos nomes entre os melhores jovens é um reflexo do investimento do clube há anos nas categorias de base. Ano vai e ano vem, o Alviverde revela, pelo menos, um jogador de destaque para o futebol profissional.

continua após a publicidade

➡️ Premiação da Libertadores 2025: veja valores de cada fase

Estêvão e Endrick podem ter sido os melhores jovens nos últimos anos, mas o Palmeiras já projeta outros para o futuro próximo. Dois deles já estrearam pelo time principal e devem ser mais utilizados por Abel Ferreira em 2025: Thalys e Luighi.