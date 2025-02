Palmeiras terá de superar desfalques e cenário inesperado por vaga no Paulistão

O Palmeiras chega à reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista em uma situação incomum. Com 17 pontos no Grupo D, o Verdão está, no momento, fora da zona de classificação e corre o risco de ficar fora do mata-mata pela primeira vez desde 2010. Um cenário inesperado para o time de Abel Ferreira, atual tricampeão do Paulistão.

Desde então, o clube superou a fase de grupos em todas as 14 edições seguintes, conquistando quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024). Em 2025, a definição da vaga deve se estender até a última rodada. Atualmente, o Palmeiras é o terceiro colocado da chave e enfrenta Botafogo-SP e Mirassol, mas não depende apenas de seus próprios resultados. O líder do grupo é o São Bernardo, com 22 pontos, seguido pela Ponte Preta, com 19.

O time volta suas atenções para o jogo contra o Botafogo-SP pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece nesta quinta-feira (20), às 19h30, no Allianz Parque.

Para a partida, o Palmeiras terá desfalques importantes. Mauricio passará por cirurgia no ombro direito, enquanto Gustavo Gómez está fora devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Para substituí-los, Naves deve assumir a vaga na defesa, com Benedetti como opção no banco. No ataque, Facundo Torres deve substituir Mauricio.

O meia-atacante Felipe Anderson, que estava afastado por dores no púbis, treinou com o grupo após semanas de recuperação sob acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance. Existe a expectativa de que ele esteja à disposição de Abel Ferreira para o confronto.

O Palmeiras entra em campo sob pressão, buscando garantir sua vaga nas quartas de final. Atualmente, o Verdão tem dois pontos a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo lidera com 22 pontos, enquanto o Velo Clube é o lanterna, com 9.

Para se classificar, além de vencer seus jogos, o Verdão precisa torcer por tropeços dos concorrentes diretos. A Ponte Preta encara o São Paulo no MorumBis nesta quarta-feira (19), enquanto o São Bernardo enfrenta a Portuguesa na quinta-feira.