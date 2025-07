Abel admite perder Richard Ríos, mas Palmeiras tenta resistir na janela

O futuro de Richard Ríos no Palmeiras segue incerto com a abertura da janela de transferências, e o técnico Abel Ferreira está ciente disso. Em entrevista após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, o treinador admitiu publicamente que pode perder o colombiano para o restante da temporada.

Destaque no Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos, o volante entrou no radar de diversos clubes europeus, com a Roma, da Itália, liderando a corrida e tentando nos bastidores acertar a transferência do atleta. Zenit, da Rússia, e Benfica, de Portugal, foram outras equipes que sondaram o Verdãoa atrás de informações do jogador.

- Em muitas ocasiões, temos equipes da Europa que querem vir aqui visitar para ver como o Palmeiras trabalha. Querem vir aqui buscar os jogadores da nossa equipe. Por que fomos buscar o Ríos? O Departamento de Futebol foi buscar o Ríos e hoje (equipes do futebol europeu) querem vir aqui buscá-lo... - afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Internamente, o Palmeiras não considera avançada a negociação com a Roma e mantém postura firme na janela de transferências. Sem problemas de fluxo de caixa, a diretoria possui poder de barganha nas tratativas e não depende de uma negociação para cumprir o orçamento previsto para a temporada.

De acordo com apuração da reportagem, uma das medidas que comprovam a falta de um acerto é justamente a escalação do jogador como titular na partida que marcou o reencontro da equipe com a torcida no Allianz.

O goleiro Mateus e o zagueiro Naves, quando encaminharam suas transferências para Portugal, ficaram afastados das atividades do elenco durante a preparação para o confronto da última quarta-feira. Essa decisão não indica que o Palmeiras não negociará Richard Ríos nesta janela, mas sim que o clube não sofre pressão externa para antecipar uma possível saída.

Richard Rios, jogador do Palmeiras, disputa lance com Lucas Ramos, do Mirassol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Postagem de Ríos é sinal?

Ao término da partida entre Palmeiras e Mirassol, Richard Ríos utilizou as redes sociais para publicar uma foto acompanhada da música "Gratidão", do rapper L7nnon. A canção foi a mesma escolhida pelo jogador quando se despediu do Guarani para se apresentar ao Verdão.

Na ocasião, o Palmeiras desembolsou cerca de R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do volante junto à equipe do interior paulista. Posteriormente, adquiriu mais 10%, totalizando 70% do passe.

Contrato de Ríos e divisão dos direitos econômicos

Richard Ríos possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028, com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões) para clubes do exterior. O Verdão possui 70% dos direitos economicos. O restante, pertence ao Guarani (13,34%), Flamengo (6,66%), e ao jogador e seu estafe (10%).