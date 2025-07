Meio bilhão em investimentos desde o início do ano não foi capaz de transformar o futebol do Palmeiras. O empate contra o Mirassol, em pleno Allianz Parque, evidenciou mais uma vez as fragilidades da equipe. As vaias ao apito final demonstraram a insatisfação da torcida, que não teve o apoio vindo das arquibancadas correspondido dentro de campo.

continua após a publicidade

+ Reencontro do Palmeiras com torcida tem futebol pobre, vaias e brilho solitário de Ríos

Ao término do confronto, Abel Ferreira reconheceu com ênfase que o time não teve bom rendimento em campo. Entre os responsáveis está o próprio técnico, que, em entrevista, assumiu ser encarregado de elevar o desempenho dos jogadores nos momentos difíceis.

As decisões do técnico, contestadas durante o Mundial de Clubes, voltaram a prejudicar o time. A insistência em Veiga, que vive uma das piores fases com a camisa alviverde, e em Mayke, sem ritmo após seguidas lesões, travam uma equipe que depende de lampejos individuais, como os do sempre consistente Richard Ríos.

continua após a publicidade

- Sinceramente, eu não posso fugir (das responsabilidades), foi um jogo mal jogado por nossa parte - afirmou Abel.

As vaias, verdade seja dita, não foram direcionadas a Abel Ferreira e sua comissão técnica, mas sim à incapacidade do Palmeiras de transformar o poder de investimento em atuações memoráveis, como a virada épica contra o Botafogo em 2023, fundamental na luta pelo título brasileiro.

As 15 finalizações até deixam a impressão de que a equipe dominou o rival dentro do Allianz Parque, mas a precisão (apenas três certas) revela a dificuldade em definir as jogadas no último terço do campo. A posse de bola, praticamente equilibrada entre as equipes, acende um sinal de alerta para o Verdão, que não consegue mais dominar seus adversários em casa.

continua após a publicidade

Ríos durante partida entre Palmeiras e Mirassol, no Allianz Parque, pela décima quarta rodada do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lado positivo em meio à amargura do empate

A boa notícia do melancólico empate é a retomada do clima nas arquibancadas do Allianz Parque. Assim como nos Estados Unidos, a torcida alviverde apoiou o time durante os 90 minutos — apesar de algumas breves reclamações, seja contra a arbitragem ou contra jogadores do elenco.

O apoio vindo das bancadas será essencial para o clube reverter o péssimo aproveitamento que tem atuando em seus domínios no Brasileirão, além de ser fator determinante na revanche diante do maior rival, que se aproxima. A conexão entre torcida e equipe (e o futebol bem jogado) será fundamental para as pretensões do time em 2025.