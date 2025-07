Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque tem enfrentado dificuldades de adaptação após o período na Europa e, até o momento, não correspondeu ao investimento feito pela diretoria dentro de campo.

Abel Ferreira, no entanto, acredita ser um dos responsáveis pelo baixo rendimento da equipe no ano e voltou a defender o planejamento esportivo do Palmeiras, que adotou nova postura na janela de transferências e passou a apostar em jovens com potencial de revenda e possibilidade de exercer mais de uma função.

- Vitor Roque foi para a Europa e voltou. Agora, vai ter que melhorar seu desempenho em campo. Ele já foi convocado para a seleção brasileira, mas precisa assumir que está em má fase e trabalhar. Fico com a sensação de que ele joga com 50 kg nas costas, por causa do valor investido em sua contratação - afirmou em coletiva.

Após empecilhos nas tratativas com o Barcelona, a diretoria do Palmeiras conseguiu destravar questões burocráticas nos bastidores e efetuou a compra de Vitor Roque, então emprestado ao Betis, por 25,5 milhões de euros fixos, além de bonificações por metas esportivas.

Como atleta do Palmeiras, Roque recebeu oportunidades, tornou-se titular poucos dias após sua chegada e não soube lidar com o status de maior contratação do clube. Ao todo, são apenas três gols marcados em 25 partidas disputadas — a maioria delas como titular.

Palmeiras fora do G4 do Brasileirão

Com o empate em 1 a 1 com o Mirassol no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Brasileirão e, consequentemente, reduzir a distância para o Flamengo, atual líder da competição.

A equipe volta a campo no próximo domingo (20), quando enfrenta o Atlético-MG, pela décima quinta rodada. A bola rola no Allianz Parque a partir das 17h30 (de Brasília).