Abel defende contratações do Palmeiras e exalta planejamento: ‘Somos admirados’

Abel Ferreira foi direto ao defender o planejamento esportivo do Palmeiras para a atual temporada. Ao todo, mais de meio bilhão de reais foram investidos em oito atletas, montante recorde na história do clube.

A capacidade de revelar jogadores nas categorias de base, aliada ao bom poder de negociação nas vendas, fez com que o Palmeiras tivesse fluxo de caixa para investir. Entre as principais saídas, destacam-se a ida de Endrick para o Real Madrid, de Estêvão para o Chelsea e de Vitor Reis, hoje jogador do Manchester City.

- Vocês só falam dos 500 (milhões de reais investidos), mas em cinco anos vendemos mais de um bilhão e meio em jogadores. Por isso é que hoje podemos contratar. Somos uma equipe admirada e respeitada, não só nacional, mas também internacionalmente. Muitas vezes, temos equipes da Europa que vêm aqui visitar para ver como o Palmeiras trabalha - afirmou.

Questionado sobre os resultados recentes da equipe, Abel Ferreira afirmou que não faz promessas em sua passagem à frente do comando técnico do Palmeiras. Disse que apenas dá 100% como profissional e busca ajudar o elenco a evoluir quando o desempenho está aquém do esperado.

- Desde primeiro dia que cheguei aqui (no Palmeiras), eu nunca prometi nada. Única coisa é qualidade no meu trabalho e ajudar os meus jogadores quando as coisas não estão bem - completou.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outras respostas de Abel Ferreira

Fase de Vitor Roque

- Quando falamos individualmente de um jogador como o Roque… Ele foi para a Europa, as coisas não ficaram bem e ele voltou. É porque há coisas que ele vai ter que melhorar. E ele sabe disso. Conhecemos esses jogadores. Ele é brasileiro, vocês também o conhecem. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. O Barcelona tem olheiros cegos? Será que eles não sabem a qualidade que esse jogador tem? Só que, como todos, ele não está passando por uma boa fase.

Problemas na temporada

Basta olhar para os pontos que temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. Dez pontos perdidos é muito, sobretudo em casa porque a nossa performance fora é boa.