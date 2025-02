Em situação delicada no Paulistão, Palmeiras tem menos de 30% de chance de avançar

Restam apenas duas rodadas para o Palmeiras buscar a vaga na fase mata-mata do Campeonato Paulista. O Verdão vive uma situação delicada na tabela de classificação, já que ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos, o que dá, atualmente, 27,12% de chance neste momento, segundo o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG).

Agora, o time comandado por Abel Ferreira não depende apenas de suas forças para se classificar no Estadual. À frente na tabela estão São Bernardo e Ponte Preta, e ambos ainda enfrentam o São Paulo, rival do Palmeiras.

O time do ABC tem 22 pontos, enquanto a Macaca tem 19, e apenas dois se classificam. Como os times dos mesmos grupos não se enfrentam no Estadual, o Verdão precisa vencer Botafogo-SP e Mirassol, e torcer por tropeços dos adversários diretos.

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Indíce para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.