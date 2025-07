O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, demorou mais de meia hora para iniciar sua entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão. Em tom sereno, admitiu que a equipe não conseguiu desempenhar as ações treinadas durante os noventa minutos e elencou os principais erros do time.

O desempenho dentro do Allianz Parque é o principal deles. O Alviverde ainda não venceu jogando em casa e vê o rendimento abaixo das expectativas atrapalhar na corrida pelo título da competição.

- Mas falar de motivação… acho que a maior motivação que nós temos que ter é representar um pouco da dimensão total do clube no mundo. Essa opinião, na minha visão, cai por terra. Agora, não. Temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que temos fora e para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. Dez pontos perdidos é muito, principalmente em casa, porque a nossa performance fora é boa. Portanto, o que eu posso dizer é que vamos melhorar. Temos margem para isso. Vamos trabalhar, vamos melhorar - analisou

- Sinceramente, eu não posso fugir (das responsabilidades), foi um jogo mal jogado por nossa parte - completou.

A torcida, presente em grande número nesta noite, foi elogiada pelo técnico português. Ao todo, pouco menos de 39 mil pessoas apoiaram a equipe ao longo do empate, mas vaias tímidas foram escutadas ao apito final. A ineficácia em frente ao gol, por sua vez, atrapalha a equipe, que voltou a tropeçar após não segurar a baliza zero.

- Primeiro, falar do público. Acho que o público hoje esteve da forma que deveria estar, apoiou-nos durante o jogo todo e no final mostrou seu descontentamento, e com toda a razão. É isso que eu peço dos nossos torcedores, que nos ajudem durante o jogo todo, como têm feito, e no final, quando o resultado ou o desempenho não for de acordo com as nossas expectativas, não fico minimamente chateado ou melindrado com aquilo que é o descontentamento do nosso torcedor, porque é normal, todos nós queremos ganhar, o torcedor também quer ganhar. Agora, como te disse, estamos a ter dificuldades. Falei aqui de algumas das soluções que temos que encontrar para fazer gols. Hoje fizemos um, depois não conseguimos segurar, e precisávamos voltar a ser aquela equipe que entra muito forte em casa - finalizou.

Abel Ferreira em entrevista coletiva do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras fora do G4 do Brasileirão

Com o empate em 1 a 1 com o Mirassol no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Brasileirão e, consequentemente, reduzir a distância para o Flamengo, atual líder da competição.

A equipe volta a campo no próximo domingo (20), quando enfrenta o Atlético-MG, pela décima quinta rodada. A bola rola no Allianz Parque a partir das 17h30 (de Brasília).