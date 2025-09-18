Com a vitória do Palmeiras sobre o River Plate, por 2 a 1, em Buenos Aires, na noite desta quarta-feira (17), pelo duelo de ida das quartas de final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira aumentou sua invencibilidade frente ao clube paulista atuando na Argentina.

O treinador português assumiu o Verdão no final de 2020 e, desde então, atuou cinco vezes no país vizinho, vencendo três e empatando dois jogos pelo torneio continental. Ou seja, nunca perdeu em solo argentino.

A primeira vitória foi justamente contra o rival desta temporada, o River Plate. Na ocasião, em 2021, o Palmeiras fez 3 a 0 no adversário também no Monumental de Núñez, em partida válida pela semifinal da Libertadores de 2020, que mais tarde terminaria com o time do português levantando a taça ao vencer o Santos, no Maracanã. (Abaixo está a lista completa de jogos).

Os números positivos do treinador palmeirense não param por aí. Além dos bons números na terra dos hermanos, Abel Ferreira não perde para equipes estrangeiras na Libertadores há mais de dois anos, já que o último revés aconteceu em abril de 2023, quando o Palmeiras perdeu para o Bolívar, por 3 a 1, na altitude de La Paz.

A partir daí, o Verdão comandado pelo treinador europeu só sorriu no torneio continental. Disputou 23 jogos contra essas equipes, venceu 17 delas e empatou outras seis.

Com o bom resultado conquistado em Buenos Aires, agora, o Palmeiras volta a campo pela competição na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), para receber o River Plate na briga pela vaga na semifinal. O time brasileiro, no entanto, pode até empatar que avança. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória carimba a vaga do Verdão.

Resultados de Abel Ferreira com o Palmeiras na Argentina

River Plate 0 x 3 Verdão - semifinal 2020;

Defensa y Justicia 1 x 2 Verdão - fase de grupos 2021;

Boca Juniors 0 x 0 Verdão - semifinal 2023;

San Lorenzo 1 x 1 Verdão - fase de grupos 2024;

River Plate 1 x 2 Verdão - quartas de final 2025.