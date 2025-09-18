O Palmeiras derrotou o River Plate por 2 a 1 na noite de quarta-feira (17), em Buenos Aires, no confronto de ida das quartas de final da Libertadores. Os gols da equipe brasileira foram marcados por Gustavo Gómez e Vitor Roque ainda no primeiro tempo, enquanto Lucas Martínez Quarta descontou para os argentinos nos minutos finais da etapa complementar. O destaque da partida foi justamente o autor do segundo tento, cuja atuação repercutiu na mídia esportiva internacional.

Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, o jovem frequentemente é pauta na imprensa espanhola, especialmente no jornal "As". Historicamente, o veículo adotou uma postura crítica em relação ao jogador durante sua passagem pelo futebol espanhol. No entanto, essa percepção tem mudado nos últimos meses, impulsionada pelo bom momento vivido por Roque no Palmeiras, onde vem se destacando com atuações consistentes. Veja a repercussão:

Jornal "As" sobre Vitor Roque em River Plate 1x2 Palmeiras (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Vitor Roque é Monumental (título). Os gols de Tigrinho e Gustavo Gómez deram a liderança ao time brasileiro, mas o time finalmente perdeu o fôlego. O River pagou caro pelo início ruim e agora acredita que uma recuperação é possível (subtítulo).

— Vitor Roque mais uma vez demonstrou sua superioridade sobre a maioria, somando mais um gol à sua conta.

— Flaco López preparou um belo passe para o infalível Vitor Roque no mano a mano, que cruzou e venceu Armani. Mais um golpe de Tigrinho, e o River pediu um intervalo para reajustar sua estratégia — sobre o segundo gol do Alviverde.

🔴⚪ River Plate 1x2 Palmeiras 🟢

Logo aos cinco minutos de jogo, Andreas Pereira fez um cruzamento preciso para o capitão Gustavo Gómez, que abriu o placar no Monumental. Pouco depois, Khellven, um dos destaques da etapa inicial, recuperou a bola na intermediária ofensiva e acionou Flaco López, que encontrou Vitor Roque livre na área para marcar o segundo gol do Palmeiras. Pouco antes dos acréscimos, Martínez Quarta arriscou um chute de fora da área e, após desvio em Joaquín Piquerez, a bola terminou no fundo das redes defendidas por Weverton.

