Palmeiras tem Paulinho e outra novidade para início da preparação para Libertadores

O Palmeiras deu início nesta segunda-feira (7) à preparação para o confronto contra o Cerro Porteño, em casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Recuperado de cirurgia na perna, Paulinho foi liberado pelo departamento médico e iniciou a transição física.

O meio-campista Richard Ríos, que ficou de fora da vitória sobre o Sport por 2 a 1 devido a um trauma no joelho direito, participou normalmente das atividades na Academia de Futebol e briga por uma vaga no time titular, ao lado de Emiliano Martínez e Lucas Evangelista.

Maurício e Marcos Rocha também seguem com o processo de transição e têm grandes chances de retornar já na próxima quarta-feira.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Recife realizaram trabalhos de recuperação no centro de treinamentos, enquanto o restante do grupo, como Aníbal e Raphael Veiga, que entraram no segundo tempo, foram a campo para atividades técnicas em campo reduzido.

Contratado na última janela de transferências, Facundo Torres caiu nas graças de Abel Ferreira e assumiu a titularidade na ponta esquerda do ataque. O uruguaio, aliás, é quem tem a maior sequência de jogos seguidos no elenco, com 16 partidas.

Muito importante. São duas competições que queremos ganhar. O Palmeiras sempre joga para ganhar, e começar assim ganhando dá muita confiança para o time - afirmou Facundo Torres.

Elenco do Palmeiras iniciou a preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, pela fase de grupos da Copa Libertadores (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Palmeiras busca manter campanha perfeita na Libertadores

Após estrearcom vitória no Peru, contra o Sporting Cristal, o Palmeiras encara o Cerro Porteño, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Líder do grupo G ao lado dos paraguaios, o Verdão busca os três pontos para se isolar na ponta da chave.