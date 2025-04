Palmeiras inicia Libertadores com reforços em baixa e incertezas no elenco

O Palmeiras estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal, no Peru, em meio a desafios internos após o vice-campeonato paulista e incertezas no elenco, que passou por uma reformulação na última janela de transferências.

Abel testa opções na escalação do Palmeiras para vaga de Veiga

Ao todo, sete jogadores foram contratados para reforçar o plantel de Abel Ferreira, que precisou se adaptar após a saída de algumas das principais lideranças do grupo. Entre os reforços, três são titulares: Vitor Roque, Facundo Torres e Micael. Já Lucas Evangelista e Emiliano Martínez vêm revezando como primeiro homem do meio de campo.

O investimento feito para reforçar o ataque, que ainda contará com a adição de Paulinho, em reta final de transição física, ainda não se refletiu em gols. O time tem enfrentado dificuldades para criar chances de perigo e aproveitar as oportunidades. Um reflexo disso foram as duas partidas da decisão do Paulistão, em que a equipe não conseguiu balançar as redes em nenhum dos confrontos.

A última vez que o Palmeiras marcou um gol com a bola rolando foi nas quartas de final da competição estadual, quando a equipe de Abel Ferreira venceu o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa, com facilidade.

No ano, o Alviverde totaliza 17 partidas, oito vitórias, sete empates e duas derrotas, com saldo de gol postivo de 14 - 25 marcados contra 11 sofridos.

Vitor Roque, principal contratação do Palmeiras para 2025, será titular na estreia da Copa Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Retrospecto do Palmeiras contra o Sporting Cristal

Ao todo, Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentaram duas vezes, ambas pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2013. O Verdão venceu o duelo no Pacaembu por 2 a 1, com grande atuação do goleiro Fernando Prass, mas acabou derrotado por 1 a 0 na partida disputada no Peru.

Tabela do Palmeiras na Libertadores

Sporting Cristal (PER) x Palmeiras: 03/04 - às 19h Palmeiras x Cerro Porteño (PAR): 09/04 - 21h30 Bolívar (BOL) x Palmeiras: 24/04 - 19h Cerro Porteño x Palmeiras: 07/05 - 21h30 Palmeiras x Bolívar (BOL): 15/05 - 19h Palmeiras x Sporting Cristal (PER): 28/05 - 21h30

Todas as partidas serão disputadas no horário de Brasília.