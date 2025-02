Palmeiras tem mudanças na escalação para duelo contra a Inter de Limeira

O Palmeiras está escalado para o duelo contra a Inter de Limeira, nesta quinta-feira (13), fora de casa, em confronto válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista. O auxiliar técnico João Martins comandará o Verdão, já que Abel Ferreira cumpre suspensão automática.

continua após a publicidade

+ CBF divulga tabela básica da Série A do Brasileirão 2025; confira

Recém-contratado, Emiliano Martínez será titular do Verdão pela primeira vez. Com isso, o uruguaio terá a companhia de Richard Ríos, Raphael Veiga e Maurício no setor.

O ataque, por sua vez, será formado por Facundo Torres, ex-atleta do Orlando City, dos Estados Unidos, e Flaco López. Estêvão, principal destaque da equipe na última temporada, inicia no banco de reservas.

continua após a publicidade

Com o empate diante do Água Santa por 1 a 1, o Verdão caiu para a terceira colocação e deixou a zona de classificação para o mata-mata da competição estadual. Assim, não depende apenas de si para continuar vivo na luta pelo tetracampeonato, uma vez que os clubes da mesma chave não se enfrentam na fase regular.

Estêvão será reserva no duelo entre Palmeiras e Inter de Limeira, pela nona rodada do Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para encarar a Inter de Limeira tem: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Rirchard Ríos, Raphael Veiga e Maurício; Facundo Torres e Flaco López.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), a partir das 19h30 (de Brasília), no Limeirão, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com 13 pontos conquistados, a time comandado por Abel Ferreira ocupa a terceira colocação do grupo D e depende de uma combinação de resultados para manter vivo o sonho do título estadual.

Na sequência, o Alviverde encara o São Paulo (casa), Botafogo-SP (casa) e fecha a participação diante do Mirassol, no interior.