Leila Pereira dispara após polêmica com Rony: ‘Palmeiras é clube sério’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou nesta quarta-feira (12) após caso envolvendo negociação de Rony. Tudo começou porque o jogador já está acertado com o Atlético-MG, mas surgiram notícias de supostas propostas do Vasco.

A presidente explicou o caso em entrevista ao portal "ge", alegando que na noite de terça-feira (11) estava tudo certo entre as partes, incluindo o jogador e seu staff, para tratar o acordo com o Galo. Porém, a dirigente destacou que foi surpreendida pela imprensa com notícias sobre conversas envolvendo o Vasco.

– No início do ano, o Palmeiras já havia aceitado uma oferta do Fluminense pelo Rony, mas o jogador não concordou em ir. Ontem à noite, porém, ele e o Hércules (Júnior, representante do jogador) entraram em contato conosco para avisar que tinham aceitado a oferta salarial do Atlético-MG - disse, acrescentando:

– Hoje pela manhã, nós também aceitamos a proposta do Atlético-MG e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento! O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos – completou.

Segundo a presidente, ou Rony assina com o Galo ou terá que cumprir o contrato com o Palmeiras, que vai até 2026.

– O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético-MG. Não vamos fazer com o Atlético-MG o que um clube russo e um atleta fizeram recentemente conosco – disse.

No caso, a presidente Leila Pereira relembrou o caso com Claudinho. No último mês, o Palmeiras estava encaminhado com o atleta, com detalhes acertados com o Zenit, mas o jogador aceitou uma outra proposta de time do Catar.