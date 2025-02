CBF divulga tabela básica da Série A do Brasileirão 2025; confira Duelo do vice com o campeão, Palmeiras x Botafogo é destaque da 1ª rodada do Brasileirão

O Botafogo ergue a taça de campeão do Brasileirão 2024 entregue pela CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação) O Botafogo ergue a taça de campeão do Brasileirão 2024 entregue pela CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)