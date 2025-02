Abel Ferreira será desfalque contra a Inter de Limeira em jogo que acontece nesta quinta-feira (13/2). Porém, o Palmeiras chega ameaçado no Campeonato Paulista. A partida será às 19h30 (de Brasília).

A ausência do técnico na beira do gramado é explicada por uma suspensão que Abel Ferreira está cumprindo, pelo terceiro cartão amarelo. O treinador foi penalizado nos jogos contra Novorizontino, Guarani e Água Santa.

O Palmeiras está na terceira posição do Grupo D com 13 pontos. Mas, por enquanto, está fora da zona de classificação. Para conseguir sua vaga, depende não só de si, mas de alguns tropeços de outras equipes.

Sem o treinador perto contra a Inter de Limeira, um resultado positivo é praticamente obrigação. Além da questão envolvendo tabela, com o Verdão atrás da Ponte Preta, com 15 pontos, e do São Bernardo, com 16, o time enfrenta um clássico contra o São Paulo no domingo, dia 16.

A Inter de Limeira luta para não cair para a série A2 do Paulista. O time é lanterna do grupo A, com seis pontos somados. O Palmeiras deve entrar com força máxima, tendo em vista a importância da partida.

Neste jogo, Abel Ferreira estará de volta. Mas diante a Inter de Limeira, em uma situação delicada e vindo de dois empates seguidos, o Palmeiras vai a campo com mais esta dificuldade.

Abel Ferreira e cartões

Segundo dados do Sofascore, Abel Ferreira recebeu nove cartões vermelhos em 305 jogos disputados desde quando chegou ao Palmeiras. Por conta desta suspensão contra a Inter de Limeira, a marca de 300 jogos do treinador pelo Verdão foi adiada para o clássico.