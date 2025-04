Copa do Brasil: Palmeiras conhece adversário na terceira fase da competição

O Ceará será o adversário do Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta quarta-feira (09) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e as partidas estão previstas para as semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio de 2025. O Alviverde decide a classificação em casa.

A equipe de Abel Ferreira entrou diretamente nesta fase da competição ao lado de Botafogo, Bahia, CRB, Internacional, Paysandu, Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro.

O Ceará é um adversário conhecido do Palmeiras na história da Copa do Brasil. Em 1994, os cearenses eliminaram o Verdão nas oitavas de final, mas os paulistas se vingaram nas quartas de 1997, avançaram na terceira fase de 1998 e, mais recentemente, eliminaram o time nordestino nas quartas de 2020.

O Palmeiras chega à sua 30ª participação na Copa do Brasil. Com títulos conquistados em 1998, 2012, 2015 e 2020, o clube ocupa a quarta posição no ranking de maiores vencedores da competição, ficando atrás de Grêmio e Flamengo, que possuem cinco títulos, e Cruzeiro, com seis. Outros clubes paulistas como Corinthians (3x), Santos (1x), São Paulo (1x), Santo André (x1) e Paulista de Jundiaí (1x), também foram campeões.

Pedro Raul marcou sete gols pelo Ceará (Foto: Divulgação)

Palmeiras x Pedro Raul

A partida marca o reencontro do atacante Pedro Raul com o Palmeiras. O jogador é conhecido por deixar sua marca contra o time alviverde, tendo feito gols no Verdão pelo Botafogo (2020), Goiás (2022) e Vasco (2023).

continua após a publicidade

Nesta temporada, após deixar o Corinthians, Pedro Raul vive grande momento pelo Ceará. O camisa 9 disputou oito jogos, marcou sete gols e deu uma assistência, com uma média de participação em um gol por partida.