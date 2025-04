Palmeiras trava saída de Naves, alvo do Botafogo no mercado

O Palmeiras tem como objetivo manter um elenco profundo e competitivo para a temporada e, por isso, não vai liberar Naves ao Botafogo, que demonstrou, nos últimos dias, interesse em contratá-lo por empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo.

A diretoria alviverde foi informada do interesse do Botafogo pelo estafe de Naves. Atualmente como quinta opção na defesa, o zagueiro perdeu espaço após as chegadas de Fuchs e Micael na última janela de transferências e vê com bons olhos a chance de ganhar minutos em um clube com calendário semelhante ao do Verdão, com disputas na Libertadores e no Mundial de Clubes.

Com a lesão de Bastos, que sofre com um problema no joelho esquerdo e deve ficar fora por algumas semanas, o Botafogo enxergou em Naves uma oportunidade de mercado. Apesar da pouca idade, o zagueiro já tem experiência em grandes competições e, além de opção para a defesa, seria um ativo financeiro para o clube nas futuras janelas.

Após atuar por 13 minutos no segundo jogo da final do Paulistão contra o Corinthians, Naves não foi utilizado nas últimas três partidas do Palmeiras — incluindo o duelo contra o Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão.

Alvo do botafogo, Naves durante partida do Palmeiras no Paulistão (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Naves pelo Palmeiras

Formado nas categorias de base, Kaiky Naves foi promovido ao time principal ainda em 2022. No período, disputou 40 partidas - sendo nove delas na atual temporada. O contrato do zagueiro com o Verdão é válido até o fim de 2028.

Responsável por promover Naves Abel Ferreira não se opõe à saída do zagueiro. O treinador, inclusive, já afirmou anteriormente em entrevista que busca ajudar o jogador – seja no Palmeiras ou em uma possível transferência.

– O Naves, por exemplo, já havia me dito que gostaria de sair para ter mais espaço e jogar mais. Nossa função também é essa, temos que ajudá-los. Se em dois anos não conseguem se firmar, cabe a nós ajudá-los da melhor maneira – explicou.