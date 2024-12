Paulinho, acertado com o Palmeiras, faz visita ao Allianz Parque

Paulinho, jogador do Atlético-MG que está acertado com o Palmeiras para 2025, fará uma visita ao Allianz Parque neste domingo (22). O jogador irá à casa do Verdão para assistir ao show do cantor Chris Brown, que está na cidade de São Paulo para cumprir agenda neste final de semana.

Em sua conta no Instagram, o atacante publicou uma foto dentro do avião indo para a capital paulista. Além disso, mostrou uma camisa que utilizará em alusão ao rapper norte-americano.

Paulinho, acerto com o Palmeiras, a caminho de São Paulo (Foto: Reprodução)

Negociação entre Palmeiras e Paulinho

O Palmeiras encaminhou a contratação de Paulinho nos últimos dias. O jogador vai chegar como o segundo reforço do clube para 2025, que fechou anteriormente com o uruguaio Facundo Torres. Apenas detalhes burocráticos separam o atacante do Alviverde.

As partes chegaram a um acordo pelo jogador que envolve o pagamento de 18 milhões de euros (R$ 114 milhões) fixos, além de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20. Vale destacar que o Alviverde ainda manterá um percentual de ambos os atletas.