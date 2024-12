Facundo Torres sonha com título da Libertadores: ‘Espero conquistar com o Palmeiras’

Primeiro reforço do Palmeiras para 2025, o atacante uruguaio Facundo Torres concedeu uma entrevista à TV do clube e revelou que sonha em ser campeão da Libertadores. O jogador de 24 anos, que assinou um contrato que vai até o fim de 2029, ainda contou um pouco sobre como gosta de atuar e até elogiou a forma como foi recebido pela torcida do Verdão.

- A Copa Libertadores é uma loucura no Uruguai e aqui, pelo que sei, é a mesma coisa. Pessoalmente, tenho esse sonho e tomara que eu consiga essa conquista com o Palmeiras - disse o jogador, que também fez questão de falar sobre o Super Mundial:

- Sei que o Palmeiras é um clube que sempre busca ganhar esse tipo de torneio, qualquer torneio que disputa, sempre está lá competindo em alto nível. Sim, o Mundial de Clubes é de um nível muito alto, no nível máximo de clubes, e quem não gostaria de jogar esse tipo de torneio? Espero que possamos fazer um bom papel.

Facundo Torres assinando contrato com o Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Facundo Torres, foi revelado pelo Peñarol, do Uruguai, e estava atuando no Orlando City, dos Estados Unidos, desde 2022. O jogador custou 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões) fixos aos cofres do clube paulista, além de possíveis 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em variáveis.

Facundo ainda falou como se sentiu acolhido pela torcida do time paulista desde as primeiras especulações sobre sua vinda:

- Senti o carinho do torcedor desde antes de vir e agora sinto muito mais. A verdade é que ter as pessoas assim tão perto motiva muito mais o jogador e tomara que eu, com muita responsabilidade, possa devolver esse carinho que eles estão me dando.

Ele também explicou se tem ou não preferências sobre a posição a ser escalado por Abel Ferreira.

- Não me incomoda jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, ou pelo centro. Eu me sinto muito confortável na linha de ataque, também gosto um pouco de mobilidade. Não sou um jogador que fica muito tempo parado em uma só ala, gosto de me movimentar, às vezes buscando onde me sinto mais confortável. Sou um jogador sério dentro de campo, sempre com muita responsabilidade, mas tentando, às vezes, fazer algumas jogadas de habilidade ou coisas que possam surgir. Espero que aqui no Palmeiras muitas dessas coisas possam acontecer - explicou o atacante.