O Verdão até conta com um importante aliado nas conversas, que é o próprio Aníbal Moreno. O volante tem o desejo de buscar novos ares nesta janela de transferências e gostou do projeto palmeirense. Ele, inclusive, já teria comunicado ao Racing-ARG a sua vontade de prosseguir com a oferta do do clube brasileiro. No entanto, os argentinos seguem firmes com as negativas e não deve ceder ao atleta.