Palmeiras tem dilema na escalação para o Dérbi após retorno de Piquerez

O retorno de Piquerez gera dúvidas para Abel Ferreira na escalação do Palmeiras para o clássico contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (6). Após mais de seis meses afastado, o lateral-esquerdo voltou a ser relacionado pela comissão técnica e já participou de duas partidas desde então.

+ Palmeiras: Estêvão busca quebra de tabu no Dérbi após cobrança de Abel

Na última delas, inclusive, saiu do banco de reservas aos 15 minutos da segunda etapa e deu assistência para um dos gols de Estêvão na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, fora de casa.

- Foram seis meses e um pouquinho mais, com muitas coisas que passaram no caminho, mas, com a ajuda de todo mundo aqui, de todos da Academia de Futebol, de todo mundo, conseguimos superar isso. Graças a Deus, já passou. Agora já voltei a estar junto ao grupo, a estar à disposição, que é o que todo jogador quer fazer, e agora é poder ajudar a equipe, seja onde for - explicou o uruguaio.

Assim como seu companheiro de defesa, Mayke também se destacou após começar a última partida no banco de reservas. No entanto, a tendência é que Marcos Rocha siga como titular, enquanto Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga.

Felipe Anderson, em transição física, avançou no tratamento e participou de parte das atividades na Academia de Futebol. Com isso, deve estar à disposição de Abel para o Dérbi, mesmo que entre os suplentes.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Maurício, Estêvão e Facundo Torres.

A bola rola na próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Vice-líder do Grupo D, com 11 pontos, o time de Abel Ferreira busca reduzir a diferença para o São Bernardo, que soma 15.