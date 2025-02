Palmeiras x Corinthians: torcedores reagem à escolha de árbitro para o dérbi

A Federação Paulista de Futebol definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, na próxima quinta-feira (6). Raphael Claus será o árbitro do jogo no Allianz Parque, em decisão que teve repercussão nas redes sociais. Torcedores apontaram recorrência de dérbis apitados pelo profissional de 45 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O clássico mais recente entre Corinthians e Palmeiras apitado por Claus aconteceu no Paulistão de 2024, que terminou em 2 a 2. Em 2023, o placar se repetiu no estadual, mais uma vez sob comando de Claus. Ao lado do árbitro, estarão os assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. Daiane Muniz será a responsável pelo VAR.