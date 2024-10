Palmeiras tem 14 dias de ‘descanso’ e aproveita para recuperar elenco

Palmeiras terá longo período de treinos durante a Data Fifa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O Palmeiras terá 14 dias longe dos gramados. Com a pausa para a Data Fifa, o Alviverde só retornará a sequência de partidas na reta final do Campeonato Brasileiro no próximo dia 20. O treinador Abel Ferreira, após o empate de 0 a 0 com o Bragantino, explicou como serão aproveitados os dias de "descanso" do elenco.

No Brasileirão, o Palmeiras vem com a sequência invicta de nove jogos (seis vitórias e três empates). A última derrota do clube paulista foi no dia 27 de julho, quando foi superado pelo Vitória por 2 a 0.

A fase atual do time de Abel é positiva, com 57 pontos, mantendo a vice liderança da competição, mas, agora, três pontos atrás do líder Botafogo.

No entanto, agora serão nove "finais", entre elas o confronto direto com o líder do campeonato. A pausa no torneio será fundamental para a melhor preparação física e mental do Palmeiras. A equipe que enfrentou ao longo do returno uma sequência de lesões, como Piquerez, Estêvão (duas vezes), Mayke, Marcos Rocha, Dudu e Gabriel Menino, usará o período da Data Fifa para recuperar o condicionamento físico dos atletas e proporcionar maiores atividades àqueles que pouco atuaram na temporada.

- Vamos aproveitar para preparar a equipe, para continuar a melhorar nossos processos, para melhorar nossa finalização, para que os jogadores que têm jogado menos também possam se recuperar e estar no nível dos outros. Eu, particularmente, gosto desses momentos de pausa - afirmou o treinador, após duelo com o Bragantino.

Abel Ferreira usará o período da Data Fifa para recuperar o condicionamento físico dos jogadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Sequência

Após a Data Fifa, o Palmeiras voltará a jogar no Brasileirão com o Juventude, pela 30ª rodada. O confronto será no próximo dia 20, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 20h (de Brasília).