Palmeiras supera pendência e acerta sétima contratação para 2025

O Palmeiras acertou sua sétima contratação para a atual temporada. Após reprovar nos primeiros exames médicos, Lucas Evangelista foi aprovado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e será o novo meio-campista do clube paulista.

continua após a publicidade

+ Palmeiras tem nova dor de cabeça na luta pelo título do Paulistão

No início de março, Evangelista já havia chegado a um acordo com a diretoria alviverde e aguardava apenas a aprovação médica para ser anunciado. Agora, com todas as pendências resolvidas, o jogador assinará contrato e deverá ser oficializado nas próximas horas.

Além do ex-jogador do Red Bull Bragantino, o Verdão também contratou os atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque; os zagueiros Bruno Fuchs (por empréstimo) e Micael; além do volante Emiliano Martínez.

continua após a publicidade

Lucas Evangelista estará apto para a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no fim de março. Apesar de já ter atuado pelo Massa Bruta na atual edição da Copa do Brasil, ele poderá disputar a competição pelo Palmeiras, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou recentemente o regulamento, permitindo que jogadores troquem de clube antes da terceira fase do torneio.

No entanto, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, o meio-campista não estará à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

continua após a publicidade

A contratação foi viabilizada pelas regras da CBF, que permitem a transferência de jogadores livres no mercado ou que tenham disputado os campeonatos estaduais até o dia 11 de abril.

Lucas Evangelista será a sétima contratação do Palmeiras nesta janela de transferências (Thiago Ribeiro/Agif)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lucas Evangelista no Palmeiras

Um dos principais destaques do Red Bull Bragantino nas últimas temporadas, Lucas Evangelista chega para atuar como um camisa 8 e terá a concorrência direta do colombiano Richard Ríos, atual titular da equipe.

O novo reforço também pode atuar mais avançado no meio de campo, como o terceiro homem do setor, e competir com Raphael Veiga e o lesionado Maurício, que deve retornar ao time apenas em abril.