Palmeiras arma força-tarefa para ter trunfo na final com o Corinthians

O Palmeiras anunciou, na noite da última quarta-feira (12), que terá todos os setores do Allianz Parque disponíveis para o clássico contra o Corinthians, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

A casa alviverde receberá show do Simply Red, no sábado (15), véspera da partida. No entanto, o clube e a WTorre, administradora do estádio, irão realizar uma "força-tarefa" para desmontar os palcos presentes no gramado.

Os sócios-torcedores Avanti terão exclusividade na compra dos ingressos para a final. A venda começa nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.. O acesso será escalonado de acordo com a pontuação no rating de cada associado, que varia de zero a cinco estrelas. Enquanto a venda geral será aberta no sábado, véspera do jogo, a partir das 10h.

Palmeiras divulga valores dos ingressos

Gol Norte – R$ 240 Superior Norte – R$ 300 Superior Sul – R$ 300 Superior Leste – R$ 340 Superior Oeste – R$ 340 Gol Sul – R$ 360 Central Leste – R$ 480 Central Oeste – R$ R$ 500

Próxima partida do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Corinthians no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da final do Paulistão. Já a partida de volta, que definirá o campeão, será no dia 27 de março, na Neo Química Arena. Atual tricampeão, o Verdão busca o inédito tetracampeonato estadual.

Capitão da equipe, Gustavo Gómez sofreu uma lesão ligamentar no joelho durante o treino da última quarta-feira (12) e será desfalque para a comissão técnica. O zagueiro paraguaio, no entanto, não precisará passar por cirurgia.

"No fim do treino desta quarta-feira (12), o zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma entorse no joelho direito. Exames constataram lesão no ligamento colateral. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP)."