Palmeiras tem nova dor de cabeça na luta pelo título do Paulistão

Capitão e líder técnico do Palmeiras, Gustavo Gómez sofreu lesão no ligamento colateral do joelho no final do treinamento da última quarta-feira (12) e desfalca a equipe, ao menos, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no Allianz Parque.

A lesão do zagueiro representa mais uma baixa para a comissão técnica liderada por Abel Ferreira. Destaque do Palmeiras no início do estadual, Maurício sofreu uma luxação no ombro na vitória sobre o Mirassol e deve ficar afastado dos gramados até a metade de abril.

Gómez, por sua vez, não precisará passar por cirurgia e já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do clube. No entanto, o defensor também será desfalque para a seleção do Paraguai, que enfrentará Chile e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Segundo apuração da reportagem, pessoas ligadas ao clube relataram que a lesão foi mais um "susto" do que algo grave e esperam o retorno de Gustavo Gómez nas próximas semanas

Assim, Abel Ferreira deve manter a dupla de zaga titular na vitória sobre o São Paulo, formada por Murilo e Micael, uma das seis contratações da diretoria alviverde na última janela de transferências.

Gustavo Gómez irá desfalcar o Palmeiras na primeira partida da final do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras sofre com lesões no Paulistão

O problema ligamentar não foi a primeira lesão de Gómez na temporada. Anteriormente, o zagueiro ficou afastado de algumas rodadas devido a problemas musculares, assim como o meia-atacante Felipe Anderson e o lateral-esquerdo Piquerez

Já os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho, que passaram por cirurgias no joelho esquerdo e na perna direita, respectivamente, ainda lidam com problemas da última temporada e não estiveram à disposição da comissão técnica neste ano.

A primeira partida entre Palmeiras e Corinthians acontece no próximo domingo (16), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Enquanto o jogo que vale o tetracampeonato para o Verdão está marcado para o dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena.