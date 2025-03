Palmeiras: Gómez sofre entorse no joelho e vira dúvida para a final

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, sofreu uma entorse no joelho direito no treino desta quarta-feira (12), na Academia de Futebol. Exames apontaram uma lesão no ligamento colateral, e o capitão do Palmeiras já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Apesar de não ser um caso cirúrgico, a tendência é que Gustavo Gómez fique fora, ao menos, do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A partida acontece no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras não divulga prazos para retorno, mas há otimismo de que o paraguaio não fique afastado por muito tempo.

Com a provável ausência do capitão, Micael deve seguir como titular ao lado de Murilo. Gómez já havia desfalcado a equipe em três partidas nesta temporada devido a uma lesão na coxa esquerda durante o clássico contra o São Paulo, em 16 de fevereiro, pela fase de grupos do Paulistão. Ele voltou a ser relacionado na última segunda-feira, entrando nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Tricolor na semifinal.

continua após a publicidade

Na atual temporada, o zagueiro disputou 16 partidas, sendo seis como titular, e contribuiu com um gol e uma assistência, ambos na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira. Além de Micael, Abel Ferreira tem como opções no setor defensivo Naves e Bruno Fuchs.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A ausência de Gustavo Gómez é praticamente certa para o jogo de ida da final do Paulistão contra o Corinthians, neste domingo, no Allianz Parque. No entanto, há um intervalo de duas semanas até o segundo confronto, marcado para o dia 27, na Neo Química Arena, o que ainda deixa em aberto a possibilidade de seu retorno na decisão.

continua após a publicidade