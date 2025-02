Palmeiras será o único dos 4 grandes a decidir fora as quartas do Paulistão

Classificado para as quartas de final após vencer o Mirassol por 3 a 2, no Maião, no último domingo (24), o Palmeiras será o único dos quatro grandes clubes do estado a decidir a primeira eliminatória fora de casa.

Apesar de terminar a fase regular na terceira colocação geral, com 23 pontos conquistados, o Verdão ficou com a segunda colocação do grupo D, atrás do São Bernardo, adversário da equipe na luta por uma vaga na semifinal.

As datas e horários dos confrontos serão anunciados oficialmente na tarde desta segunda-feira (24), em reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Palmeiras precisou de uma combinação de resultados para avançar no Paulistão

A vitória, que veio apenas com um gol do jovem Allan nos minutos finais do confronto com o Mirassol, não era suficiente para o Palmeiras garantir a classificação, uma vez que a Ponte Preta, segunda colocada da chave, iniciou a última rodada dois pontos à frente do Verdão.

O rival, no entanto, foi derrotado pelo Red Bull Baragantino, no Moisés Lucarelli, por 2 a 0, e deu adeus ao mata-mata da competição estadual.

Nas quartas de final, os dois melhores clubes de cada chave se enfrentam em jogo único. Na semifinal, também disputada em partida única, os duelos serão definidos conforme a campanha dos classificados. Portanto, a pontuação segue sendo somada e é decisiva para determinar os mandantes. A final, por sua vez, será decidida em dois jogos.

Allan marcou o gol da classificação do Palmeiras para as quartas de final do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja os confrontos das quartas de final do Paulistão

Corinthians x Mirassol São Bernardo x Palmeiras São Paulo x Novorizontino Santos x RB Bragantino

Data dos duelos