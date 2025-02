Abel rebate críticas após classificação do Palmeiras: ‘Treinador que é burro’

O Palmeiras garantiu a classificação às quartas de final do Paulistão no sufoco. A equipe bateu o Mirassol e irá enfrentar o São Bernardo na próxima fase. Durante coletiva, o técnico Abel Ferreira fez um forte desabafo sobre as críticas que vem sofrendo dos torcedores pelo seu trabalho.

- Fico triste e desiludido quando vejo os torcedores a serem torcedores .O que estou a dizer e digo para todos: parece que aqui, no Brasil, onde eu estou há quatro anos, toda gente percebe futebol, menos o treinador. O treinador é o único burro que tem aqui. Todo o resto são pessoas inteligentes e que sabem de tudo.

Irritado, Abel ressaltou que o período atual do Palmeiras é o mais vitorioso da história do clube, motivos para que ele não entenda a cobrança extrema feita pelos torcedores. Além disso, o treinador português criticou novamente o calendário brasileiro e toda preparação que precisa ter para entrar em campo.

- Depois das coisas acontecerem é muito fácil [falar]. Difícil é tomar decisões, que é aquilo que tenho que fazer. 'Tenho uma pré-temporada que vai começar em uma semana, temos um campeonato e jogos até dezembro. Mas aqui ninguém quer saber, como disse, siga, joga. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Se perder, a gente critica. Ninguém faz, ou fazem muito pouco, para valorizar a saúde dos protagonistas, que são os jogadores.

Outro desabafo feito por Abel foi sobre o regulamento do Campeonato Paulista. O português destacou que, mesmo com uma boa pontuação, o Palmeiras poderia ter sido eliminado do torneio e visto equipes inferiores se classificarem, como ocorreu com a Ponte Preta.

- Não é justo uma equipe com 22 pontos, quarta campanha no geral ficar fora. A Federação Paulista precisa repensar a forma de disputa do campeonato.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, criticou o regulamento do Paulistão em entrevista (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

Veja os confrontos das quartas de final do Paulistão

Corinthians x Mirassol São Bernardo x Palmeiras São Paulo x Novorizontino Santos x RB Bragantino

