Palmeiras destrava negociação e aguarda liberação do Betis para ter Vitor Roque

O Palmeiras segue confiante e aguarda a liberação do Betis para anunciar a contratação de Vitor Roque. O clube paulista já acertou bases com o Barcelona, dono do passe do atacante, e espera a chegada do sexto reforço nesta janela de transferências.

A oferta do clube paulista é de cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação) por 80% dos direitos econômicos de Vitor Roque.

Caso seja oficiliazidado como reforço do Palmeiras, o jogador chega para ampliar as opções no setor ofensivo da equipe comandada por Abel Ferreira, que anunciou Facundo Torres e Paulinho como reforços anteriormente.

Desde que chegou ao Betis, Vitor Roque não conseguiu se firmar como titular e viu a concorrência no ataque aumentar após a chegada de reforços. Com a liberação, o clube espanhol terá alívio na folha salarial pelos próximos quatro meses, além de não precisar desembolsar eventuais bonificações previstas no acordo.

Ativo no mercado, o Palmeiras tem até o dia 28 de fevereiro, data do encerramento da janela de transferências, para registrar novos atletas.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras, em ação pelo Real Betis contra o Celta de Vigo (Foto: Reprodução/Instagram)

Palmeiras classificado no Paulistão

Com a vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, o Palmeiras ultrapassou a Ponte Preta na tabela de classificação e garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Herói do Verdão, Allan saiu do banco de reservas durante a segunda etapa e marcou o gol decisivo nos minutos finais.

Segundo colocado do grupo D, com 23 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrentará o Mirassol, fora de casa, no mata-mata da competição.

Técnico do Barcelona comenta negociações

Ao ser questionado sobre uma possível transferência de Vitor Roque para o Palmeiras, Hansi Flick foi direto e afirmou que o atacante decidiu deixar o projeto do Barcelona, que passa por uma reformulação no elenco nas últimas temporadas.

- Não é meu trabalho (falar sobre uma eventual venda). Eu tenho muitos jogadores aqui e tenho que me preocupar com eles. Ele (Vitor Roque) decidiu abandonar o clube, e se há algo a ser feito, é o trabalho de Deco (diretor de futebol do Barcelona) - disse Hansi Flick em entrevista na última sexta-feira (21).

Vitor Roque em campo pelo Betis

Reserva na vitória do Betis por 2 a 1 sobre o Getafe, fora de casa, Vitor Roque entrou nos minutos finais e permaneceu em campo por dez minutos. Ao todo, ele teve oito ações com a bola, além de sofrer uma falta.