Funcionário do Palmeiras afirma ter sido vítima de racismo em Mirassol; veja vídeo

Um segurança do Palmeiras afirmou ter sido vítima de racismo neste domingo (23), após a classificação da equipe às quartas de final do Campeonato Paulista.

Em vídeo registrado pela "TV Globo", é possível ouvir Fábio Marcondes, vice-prefeito de São José do Rio Preto, chamar o funcionário de "Lixo". Instantes depois, com o político de costas para as câmeras, um grito de "macaco velho", logo rebatido por seguranças do Verdão: "racismo, não".

Presente na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, Anderson Barros também aparece no registro e reputia de forma imediata a ação: "está todo mundo de testemunha que foi o vice-prefeito. Se ele chamou o cara de macaco, ele vai ser denunciado".

Jogadores de Palmeiras e Mirassol perfilados antes de válida pela 12ª rodada da fase de grupos do Paulistão (Foto: (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

Nota oficial do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23).

Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência. Que o autor desta inaceitável ofensa racista seja rapidamente identificado e responsabilizado criminalmente.

Posicionamento do Mirassol

O Mirassol Futebol Clube vem a público manifestar seu repúdio veemente à quaisquer atos de racismo ou discriminação racial.

A intolerância e o preconceito não têm lugar em nossa sociedade, e é inaceitável que atos dessa natureza possam ocorrer.

Defendemos que denúncias sejam apuradas e, caso comprovado qualquer ato de racismo ou injúria racial, que seja punido com os rigores da lei.