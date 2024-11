Palmeiras segue preparação para duelo com o Bahia com ausência de lesionado

O Palmeiras seguiu, na manhã desta quarta-feira (13), com a preparação para o duelo contra o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou atividades técnicas com objetivos específicos e, nos minutos finais, aprimorou as finalizações.

Thalys e Alan, jogadores da equipe sub-20, e Figueiredo, que já vinha treinando com o time principal, completaram a atividade comandada por Abel Ferreira na Academia de Futebol.

O trio pode ser novidade no banco de reservas em Salvador devido à série de desfalques que o Palmeiras terá para o confronto. Além de Estêvão, Mayke e Richard Ríos, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo, a comissão técnica também não contará com o zagueiro Gustavo Gómez, convocado para defender a seleção do Paraguai nesta Data Fifa.

Piquerez, que realiza transição física após cirurgia no joelho, não foi visto nas atividades da manhã desta quarta-feira (13). Com isso, o lateral-esquerdo se torna dúvida para os próximos compromissos da equipe na competição.

Jogadores do Palmeiras durante atividade na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Sequência no Brasileirão

Recuperado de lesão, Maurício voltou a ser titular na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, que reduziu a distância do Palmeiras para o Botafogo na tabela de classificação. O meia comemorou o resultado e ressaltou os desafios da equipe nesta reta final de Brasileirão.

- Em casa, sempre precisamos jogar para ganhar, é o nosso ponto forte. Demonstramos isso no começo do jogo já, com bastante volume, intensidade e finalizações. Foi uma vitória importante para pensarmos jogo a jogo, é um campeonato difícil e uma briga disputada. Vamos jogo a jogo até o final - disse o meio-campista.

Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 20 de novembro, quando encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.