Vice do Palmeiras explica futuro de Rony e aponta maior desafio do clube

Representante do Palmeiras no sorteio dos grupos do próximo Campeonato Paulista, realizado na segunda-feira (12), Paulo Buosi detalhou o futuro de alguns de jogadores do elenco, incluindo o do atacante Rony.

continua após a publicidade

➡️ Desempenho esportivo deve garantir Palmeiras como cabeça de chave no Super Mundial

➡️ Dirigente detalha postura do Palmeiras no mercado de transferências

De acordo com o vice-presidente, não há nenhuma negociação em andamento para a saída do jogador, que tem vínculo com o clube paulista até 2026. Vale lembrar que o nome do camisa 10 foi recentemente ligado ao Cruzeiro.

continua após a publicidade

- Não existe nenhuma negociação tanto do Rony quanto do Zé Rafael. Eles foram muito importantes e serão importantes neste final de campeonato. Os dois têm contrato longo com a gente e são jogadores do Palmeiras - afirmou Buosi.

Para o dirigente, assim como na temporada passada, o calendário continua sendo o principal inimigo do Palmeiras, que já disputou 62 partidas oficiais em 2024, em cinco competições distintas. Na visão de Buosi, é impossível oferecer um rendimento satisfatório ao torcedor com a quantidade de jogos programados.

continua após a publicidade

- No ano passado, na saída da reunião, eu disse que o problema que o futebol brasileiro tem é o calendário. Se não resolvermos, não vamos entregar um produto bom. Não pode um time brasileiro jogar 20 jogos a mais do que um time da Europa. Temos que discutir e achar soluções. Este ano, era a Copa América, no ano que vem o Super Mundial, depois a Copa… vamos continuar com a discussão. Isso tem que ser resolvido porque estamos enxugando gelo - ressaltou.

Representante do Palmeiras no sorteio dos grupos do Paulistão 2025, Buosi detalhou o futuro de Rony no clube (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Calendário do Palmeiras em 2025

Em meio à disputa pelo tricampeonato do Brasileirão contra o Botafogo, que lidera a competição com quatro pontos de vantagem, a diretoria do Palmeiras já inicia o planejamento para a próxima temporada.

Ao todo, a equipe paulista tem confirmadas no calendário de 2025 cinco competições, sem contar com um eventual título brasileiro: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Super Mundial de Clubes.