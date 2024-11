Bicampeão brasileiro com o Palmeiras anuncia aposentadoria

Moisés está atualmente no América-MG, clube da Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Publicada em 13/11/2024 - 14:08

O meia Moisés, que atualmente defende o América-MG, anunciou que planeja se aposentar ao fim da atual temporada. A declaração foi feita após vitória por 3 a 2 sobre o Ituano, nesta terça-feira (12), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo após pendurar as chuteiras, o meia deseja voltar aos gramados como treinador ou gestor de futebol. Assim, Moisés planeja iniciar estudos para seguir trabalhando no mundo da bola.

Moisés também compartilhou o sonho de retornar ao América-MG, onde é ídolo, e defender o Coelho em uma última partida contra o Verdão. Na segunda divisão, a equipe mineira está na nona colocação, com 55 pontos, e, embora seja improvável, está na luta para conseguir o acesso para a Série A.

- Já venho pensando nisso há alguns anos, meu objetivo era voltar para o América e encerrar aqui. No meu sonho era voltar com o América para a Série A e aí fazer meu último jogo contra o Palmeiras. Se fosse para ser do jeito que eu sonho, para ser perfeito, seria voltando com o América para Série A jogando contra o Palmeiras, que foi o clube que me deu ascensão muito grande e tenho enorme carinho - comentou Moisés.

Quem é Moisés, meia do América-MG?

Nascido em Belo Horizonte (MG), Moisés Lima Magalhães está com 36 anos e atua como meio-campista do América-MG, onde foi revelado. O jogador virou titular do Coelho em 2009, quando o clube mineiro foi campeão da Série C.

O craque chegou a ser emprestado para algumas equipes brasileiras até ser vendido à Portuguesa em 2012. Depois, passou um período na Sérvia e voltou ao Brasil para defender o Palmeiras, conquistando o Brasileirão em 2016 e 2018.

De saída do Verdão, Moisés foi à China para defender o Shandong Luneng, faturando o Campeonato Chinês e três Copas da China. O meia ficou no clube asiático até retornar ao América-MG na atual temporada.