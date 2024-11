Dirigente detalha postura do Palmeiras no mercado de transferências

Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, alertou que a equipe tem trabalhado com tranquilidade no mercado de transferências e reforçou que o clube precisa ser responsável ao montar o elenco para a próxima temporada. A declaração foi feita durante evento de sorteio do Campeonato Paulista de 2025.

Representante do alviverde na noite, após a ausência da presidente Leila Pereira, Buosi ressaltou que a equipe tem trabalhado com tranquilidade no mercado de contratações e se esquivou de dar detalhes sobre possíveis interesses da equipe na janela.

- O Palmeiras vai continuar com o trabalho, de responsabilidade e melhorando sempre o elenco. Não dá para falar mais agressivo ou menos agressivo. [...] Vamos melhorando o elenco, mas com responsabilidade. A gente não vende o futuro para ter o presente. A gente quer um clube responsável e estabilizado durante um tempo muito longo. Eu não vou comentar sobre nomes de jogadores, nem saída, nem chegada. O que posso dizer é que nosso trabalho é diário para melhorar o Palmeiras, valorizando o que temos em um trabalho de longo prazo - disse o executivo na zona mista após o evento.

Paulo Buosi valorizou o trabalho de mapeamento feito pela equipe de scout do Verdão. O exemplo dado pelo dirigente foi o meia Richard Ríos. Contratado junto ao Guarani, do Paraguai, o colombiano cresceu e se destacou no alviverde. Para ele, esse é o exemplo perfeito do trabalho a longo prazo feito pela equipe.

- A gente trouxe um jogador que, depois que veio para o Palmeiras, tornou-se titular da seleção colombiana, que é o Richard Rios. Acreditamos no trabalho do departamento de futebol e no que construímos neste tempo - completou.

Richard Ríos durante partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras vivo no Brasileirão

Antes da abertura da janela de transferências, no entanto, a equipe comandada por Abel Ferreira luta pelo tricampeonato brasileiro. Com 64 pontos, o Verdão está a quatro do Botafogo, que lidera a competição. Novamente rivais na corrida pelo título, as equipes se enfrentam no dia 26 de novembro, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Carências do elenco

A contratação de um meio-campista é uma das prioridades do Palmeiras na próxima janela de transferências. A diretoria monitora alguns nomes no mercado, incluindo o de Hércules, do Fortaleza, mas ainda não houve negociações entre as partes.

Uma reposição no ataque também está sendo analisada, já que o Palmeiras perdeu Endrick para o Real Madrid e não contará com Estêvão, vendido ao Chelsea, após o Super Mundial de Clubes, na metade de 2025.