Palmeiras segue preparação para decisão, e reforço afirma: ‘Nada é impossível’

O Palmeiras seguiu, na manhã desta terça-feira (25), a preparação para a decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Na Academia de Futebol, o elenco realizou um trabalho de passes e finalização. Em seguida, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade técnica e tática com objetivos específicos.

Leila promete 'esquema especial' para duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño

Liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube, Maurício realiza transição física e deve ficar à disposição da comissão técnica no banco de reservas para o confronto em Itaquera.

Gustavo Gómez e Paulinho, por outro lado, seguem em tratamento com o departamento médico e desfalcam a equipe na decisão, assim como o lateral-direito Marcos Rocha, que deixou o jogo de ida com problemas musculares na coxa.

Uma das sete contratações do Palmeiras na última janela de transferências, Micael deve assumir a vaga do capitão alviverde e formar dupla de zaga com Murilo. Para o defensor, a decisão segue em aberto, apesar de o Verdão precisar vencer por dois gols de diferença, na casa do rival, para conquistar o tetracampeonato estadual.

- Foi importante ter tido essa pausa para dar uma respirada. Depois, já voltamos com tudo para nos prepararmos muito bem para a final. Será um grande jogo. Acredito que será um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe do Palmeiras - afirmou Micael em entrevista.

Micael, zagueiro do Palmeiras, na semifinal do Paulistão contra o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Agenda do Palmeiras para final do Paulistão

O elenco do Palmeiras volta a treinar na tarde da próxima quarta-feira (26), às 16h, na Academia de Futebol, na reta final de preparação para a decisão.

Esta será a oitava final de Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians na história, com vantagem alviverde de quatro títulos contra três do rival. O Verdão conquistou a taça em 1936, 1974, 1993 e 2020, enquanto o Alvinegro levou a melhor em 1995, 1999 e 2018.