Em busca da virada, aproveitamento do Palmeiras fora de casa é positivo; veja números

"O Palmeiras é o time da virada", já diria a torcida do alviverde, que acredita nas boas chances de o time sagrar-se tetracampeão paulista nesta semana. Para isso, no entanto, precisará reverter a derrota para o Corinthians, por 1 a 0, do primeiro duelo, algo que aconteceu nos últimos três títulos estaduais da equipe de Abel Ferreira, que saiu de campo derrotada na ida e conseguiu ficar com a taça. A diferença, desta vez, é que a finalíssima será como visitante.

A carta na manga do Palmeiras é ter o aproveitamento como visitante superior ao de mandante em 2025. Até o momento, o Verdão disputou 15 jogos, sendo oito vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, além de 15 gols marcados e 11 sofridos.

Considerando as oito partidas do Verdão como mandante, os números são os seguintes: três vitórias - contra Portuguesa, Botafogo e São Paulo, pela semifinal -, três empates - RB Bragantino, Corinthians e São Paulo -, e duas derrotas - Novorizontino e Corinthians, pelo jogo de ida da final.

Já o balanço destas partidas como visitante é positivo. Em sete confrontos fora de seus domínios, o Palmeiras está invicto até aqui: cinco vitórias - Santos, Guarani, Inter de Limeira, Mirassol e São Bernardo, pelas quartas de final -, e dois empates - Noroeste e Água Santa.

O empate, no entanto, não será suficiente para o Palmeiras conquistar o tetra inédito na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília). Após ser derrotado por 1 a 0 na primeira partida, a equipe precisará vencer por dois gols de diferença, já que uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. O empate em Itaquera deixa a taça com o Corinthians.

Últimas decisões do Palmeiras no Paulistão

Em 2022, a decisão foi contra o São Paulo. No primeiro jogo, o Verdão perdeu por 3 a 1, fora de casa, mas goleou o rival na volta por 4 a 0 e acabou campeão. No ano seguinte, contra o Água Santa, derrota na ida por 2 a 1 e, na decisão, mais um 4 a 0 para celebrar o bicampeonato.

Por fim, em 2024, a derrota no primeiro jogo foi para o Santos: 1 a 0, placar que foi revertido no Allianz Parque, quando o time de Abel Ferreira fez 2 a 0 e assegurou o tricampeonato estadual.