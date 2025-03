Leila promete ‘esquema especial’ para duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño

O Palmeiras prepara um esquema especial de segurança para o duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A medida foi tomada após o caso de racismo contra o atacante Luighi no primeiro confronto entre as equipes, pela edição sub-20 da competição continental.

Durante um evento de reeleição de Ednaldo Rodrigues como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou que o clube terá cuidados redobrados com o elenco e os torcedores que viajarem para acompanhar a partida.

- Vamos levar mais seguranças, ficou muito falado, parece que é um problema do Palmeiras contra o Cerro e não é. É uma luta contra o racismo. Fico muito preocupada, mas isto nos faz tomar precauções. Vamos levar segurança, sim, mas acho que a Conmebol vai tentar pelo menos que seja um jogo que as coisas sejam resolvidas dentro de campo - disse Leila Pereira.

Na visão da mandatária, o Palmeiras precisa agir nos bastidores para evitar novos casos de racismo em competições da Conmebol. Leila, inclusive, afirmou não temer que o clube seja prejudicado por sua postura na luta contra a discriminação.

- Eu jamais poderia chegar no meu clube, olhar meus atletas depois do que ocorreu no Paraguai e não ter feito absolutamente nada. Isso jamais vai acontecer, porque a presidente do Palmeiras tem coragem. Não tenho medo de que o clube seja prejudicado, porque tenho certeza que não vai acontecer porque nós estamos lutando pelo que é certo. É inadmissível algum clube ser contra o combate ao racismo - completou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras na Libertadores

Cabeça de chave do grupo G e em busca do tetracampeonato, o Palmeiras irá enfrentar Bolívar, da Bolívia, Sporting Cristal, do Peru, e Cerro Portenõ, do Paraguai, na primeira fase da Copa Libertadores.

Os duelos contra o time paraguaio, por sua vez, estão agendados para os dias 9 de abril, no Allianz Parque, e 7 de maio, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.