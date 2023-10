Pensando no jogo, o treinador não deve promover mudanças na equipe titular e os 11 que iniciam no Allianz Parque devem ser o exatamente os mesmos que atuaram na Bombonera, na quinta-feira (28). No entanto, algumas peças devem sofrer ajustes táticos para variar o modo de jogar na Argentina, especialmente pelo lado esquerdo do ataque.