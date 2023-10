O Palmeiras contratou em definitivo o volante Patrick, da equipe sub-20, que estava emprestado junto à Ferroviária, conforme publicou o Nosso Palestra e confirmou o Lance!. Para quem não se lembra, ele é o herói do Verdão na Copinha de 2023, mas sua trajetória no futebol vai muito além desse gol do título. Para se ter uma ideia, ele chegou a ser dispensado do Flamengo pouco antes do incêndio no Ninho do Urubu e hoje tem uma multa fixada em 100 milhões de euros (R$ 537 milhões) para o exterior.