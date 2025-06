Palmeiras se reapresenta nesta quinta para dar início à preparação para o Mundial

Após três dias de folga, o elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta quinta-feira (5), na Academia de Futebol, para dar início à preparação para o Mundial de Clubes da Fifa, marcado para começar no próximo dia 14, nos Estados Unidos.

Palmeiras não terá Paulinho em condição ideal no Mundial, mas mantém planejamento

O clube comandado por Abel Ferreira vai embarcar para o país na próxima segunda-feira (9) e, portanto, tem alguns dias para se preparar em solo brasileiro antes de dar continuidade no exterior, já que estreia na competição no dia 15, contra o Porto-POR.

Nesta quinta-feira, a comissão técnica do Verdão não poderá contar com oito jogadores que estão servindo suas seleções nesta Data-Fifa, que são Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez (Uruguai), além dos jovens Benedetti e Luighi, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20. Esses jogadores se juntarão ao grupo apenas nos Estados Unidos, no dia 11.

Abel começa a definir o Palmeiras da estreia

O meia-atacante Felipe Anderson, desfalque nos últimos três jogos, deve ser a principal novidade do Palmeiras nos treinamentos. Por outro lado, o atacante Paulinho, contratado em dezembro e que passou por cirurgia na perna direita, faz um cronograma específico para chegar bem no Mundial.

Até agora, o camisa 10 foi titular em apenas uma partida, na vitória sobre o São Paulo, e o clube vem adotando cautela na escalação do jogador. De acordo com apuração da reportagem, tanto o clube quanto o estafe do jogador descartam, neste momento, a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica.

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium