Elenco do Palmeiras se reapresenta após vitória, e Felipe Anderson passará por exames

Após vencer o Fluminense, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (23), o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta, na Academia de Futebol, para dar início à preparação para receber o Grêmio, no sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Felipe Anderson, que deixou o gramado com dores ainda no primeiro tempo do duelo no Rio de Janeiro, passará por exames no período da tarde.

O camisa 7 deixou o jogo com dores após sofrer um trauma na lateral da coxa esquerda e fez trabalhos regenerativos antes dos exames complementares. Já o lateral-esquerdo Piquerez, desfalque nesta rodada em decorrência de um trauma no ombro sofrido na vitória sobre o Atlético-MG, avançou na recuperação e participou da primeira parte do treinamento integrado ao elenco.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Rio de Janeiro seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais foram a campo e realizaram trabalhos técnicos de marcação, passes, transições e enfrentamentos de cinco contra cinco em campo reduzido.

Com a vitória, o Verdão saltou para a terceira posição na tabela de classificação, com 29 pontos, cinco a menos que o líder Cruzeiro, mas vale lembrar que o time de Abel Ferreira tem dois jogos a menos.

Giay comenta fase no Palmeiras

Contratado em julho do ano passado do San Lorenzo-ARG, o lateral-direito Agustín Giay comentou sobre a adaptação ao clube e ao futebol brasileiro em um ano de trabalho.

- Estou muito feliz. Creio que vivi um ano muito intenso e meu crescimento foi gradual. E agora é seguir focado nos desafios que temos pela frente. É trabalhar, seguir melhorando e fazendo as coisas da melhor maneira possível para ganhar e conquistar títulos pelo Palmeiras. Contra o Grêmio, será outro jogo importante. Temos de ganhar. Jogaremos na nossa casa, com a nossa torcida a favor, então, temos de nos preparar bem e ir em busca da vitória que necessitamos para seguir na parte de cima da tabela - disse.