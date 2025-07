Palmeiras enfrenta Racing Louisville na final da The Women’s Cup

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (24), contra o Racing Louisville, às 20h (horário de Brasília), pela final da The Women's Cup. A bola rola na Arena Barueri e conta com transmissão do BandSports, Record News e no GOAT.

Na decisão, a entrada será gratuita e o resgate do ingresso poderá ser feito pelo site womenscup.soudaliga.com.br – o acesso da torcida será feito pelo setor C1, portão 15, por reconhecimento facial.

Peça fundamental da equipe de Camilla Orlando, a zagueira Poliana falou sobre o confronto.

— Sabemos que o Racing é um grande time e esperamos uma partida muito disputada, do começo ao fim do jogo. Sabemos das qualidades delas, mas também sabemos das nossas e treinamos para poder deixar nosso melhor em campo — disse ela.

— Enfrentar equipes de outros países é legal pra nos colocar frente a frente com outros estilos de futebol, nos ajuda a crescer e evoluir enquanto grupo. E são jogos que vêm em um momento muito importante, que não nos deixam baixar o ritmo de jogo mesmo com o calendário oficial parado — completou a zagueira.

Poliana, zagueira do Palmeiras, é uma das lideranças da equipe. (Foto: João Brandino)

Trajetórias dos times na The Women's Cup

O Palmeiras venceu o Pachuca por 3 a 0 na noite deste domingo (20), na Arena Barueri, e garantiu vaga na decisão da The Women's Cup. As palestrinas balançaram as redes com Brena, Soll e Tainá Maranhão.

Já o Racing Louisville passou pelo São Paulo nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar por 1 a 1. Nas cobranças, as norte-americanas levaram a melhor por 4 a 2.

Escalações confirmadas de Palmeiras e Racing Louisville

PALMEIRAS: Tainá; Poliana, Brena, Diany, Pati Maldaner, Andressinha, Carla, Tainá Maranhão, Soll, Rhay Coutinho e Anny.

RACING LOUISVILLE: Jordyn Bolomer; Lauren Milliet, Arin Wright, Ellien Jean, Ella Hase, Savannah Demelo, Kayla Fischer, Courtney Petersen, Emma Sears, Katie O'Kane e Taylor Flint.